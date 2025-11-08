Пермячке, устроившей протестный концерт, грозит до 15 суток ареста
Устроившая протестный концерт пермячка должна была освободиться из под административного ареста
Фото: Виталий Страхов © URA.RU
В отношении пермячки Екатерины Осташевой, устроившей протестный концерт, возбуждено административное дело по статье за неповиновение сотрудникам полиции. Девушка должна была освободиться из-под административного ареста 8 ноября 2025 года, но на выходе из спецприемника ее вновь задержали.
«Екатерина Осташева получила семь суток ареста после концерта в поддержку задержанных музыкантов и должна была выйти из спецприемника сегодня [8 ноября 2025 года]. За час до освобождения ее увезли в отдел полиции №6. Ей вменяют статью 19.3 „Неповиновение сотрудникам полиции“, Екатерина останется в отделении до понедельника. Теперь ей грозит до 15 суток ареста», — сообщает telegram-канал «Осторожно новости».
Екатерина Осташева ранее была признана виновной в нарушении общественного порядка после организации 22 октября несанкционированного концерта в поддержку группы «Стоптайм». За это ей назначили 60 часов обязательных работ. 1 ноября ее задержали и отправили под административный арест на семь суток за отказ от медицинского освидетельствования.
