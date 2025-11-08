О пострадавших не сообщается

В Соликамске (Пермский край) автобус с пассажирами вылетел с дороги. По предварительным данным, никто не пострадал.

