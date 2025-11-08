В Соликамске новый автобус с пассажирами вылетел с дороги. Видео
08 ноября 2025 в 17:10
О пострадавших не сообщается
В Соликамске (Пермский край) автобус с пассажирами вылетел с дороги. По предварительным данным, никто не пострадал.
«Новый автобус с пассажирами вылетел с дороги в Соликамске. Очевидцы говорят, что никто не пострадал. На место едут автоинспекторы», — сообщает telegram-канал Ural Mash.
Причины происшествия пока неизвестны. URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию. Ответ ожидается.
