Происшествия

ДТП

В Соликамске новый автобус с пассажирами вылетел с дороги. Видео

08 ноября 2025 в 17:10
О пострадавших не сообщается



Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Соликамске (Пермский край) автобус с пассажирами вылетел с дороги. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Новый автобус с пассажирами вылетел с дороги в Соликамске. Очевидцы говорят, что никто не пострадал. На место едут автоинспекторы», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

Причины происшествия пока неизвестны. URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию. Ответ ожидается.

