В этом году Коми-Пермяцкий округ празднует 100-летие со дня образования Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми создали новый сувенир — коллекционные фарфоровые куклы «Коми-пермячка» в виде елочной игрушки. Они одеты в традиционный коми-пермяцкий костюм с национальным орнаментом. Об этом сообщает Центр развития туризма Пермского края.

«Представляем коллекционную фарфоровую куклу „Коми-пермячка“, созданную с любовью и вниманием к традициям Пермского края. Эта кукла помогает возродить уникальную культурную наследие региона. Каждая деталь напоминает о том, как выглядели пермячки и какие народные костюмы они носили», — сообщается в группе Центр развития туризма «ВКонтакте».

Отмечается, что автор сувениров — пермская мастер-керамист Ольга Захарова, которая в этом году стала победителем регионального конкурса «Пермский сувенир» в двух номинациях. Найти сувенир можно в туристических информационных центрах Visit Perm. Предполагается, что сувенирная серия будет продолжена.

