15 февраля 2025
14 февраля 2025

В ХМАО полицейские потушили вспыхнувший на парковке автомобиль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Двое автоинспекторов потушили загоревшийся в Радужном автомобиль
Двое автоинспекторов потушили загоревшийся в Радужном автомобиль Фото:

Югорские госавтоинспекторы в Радужном потушили вспыхнувший на стоянке автомобиль. Об этом сообщили в МВД России. 

«В Югре госавтоинспекторы потушили загоревшийся на стоянке автомобиль жителя города Радужного. В ходе патрулирования автоинспекторы Владимир Лунгул и Руслан Ахмедов получили сообщение о возгорании припаркованной на уличной стоянке иномарки», — рассказали в telegram-канале МВД. 

Прибыв на место сотрудники ДПС увидели машину, из-под капота которой валил дым. Они вскрыли капот и погасили огонь с помощью огнетушителя из служебной машины. Позже удалось найти владельца автомобиля, который поблагодарил инспекторов за оперативную помощь. 

Ранее URA.RU сообщало, что полицейские спасли жителя Ханты-Мансийска с эпилепсией. Двое автоинспекторов заметили мужчину, у которого случился приступ. Они вызвали скорую и до ее приезда оказывали помощь югорчанину. 

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Югорские госавтоинспекторы в Радужном потушили вспыхнувший на стоянке автомобиль. Об этом сообщили в МВД России.  «В Югре госавтоинспекторы потушили загоревшийся на стоянке автомобиль жителя города Радужного. В ходе патрулирования автоинспекторы Владимир Лунгул и Руслан Ахмедов получили сообщение о возгорании припаркованной на уличной стоянке иномарки», — рассказали в telegram-канале МВД.  Прибыв на место сотрудники ДПС увидели машину, из-под капота которой валил дым. Они вскрыли капот и погасили огонь с помощью огнетушителя из служебной машины. Позже удалось найти владельца автомобиля, который поблагодарил инспекторов за оперативную помощь.  Ранее URA.RU сообщало, что полицейские спасли жителя Ханты-Мансийска с эпилепсией. Двое автоинспекторов заметили мужчину, у которого случился приступ. Они вызвали скорую и до ее приезда оказывали помощь югорчанину. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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