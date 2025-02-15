Югорские госавтоинспекторы в Радужном потушили вспыхнувший на стоянке автомобиль. Об этом сообщили в МВД России.
«В Югре госавтоинспекторы потушили загоревшийся на стоянке автомобиль жителя города Радужного. В ходе патрулирования автоинспекторы Владимир Лунгул и Руслан Ахмедов получили сообщение о возгорании припаркованной на уличной стоянке иномарки», — рассказали в telegram-канале МВД.
Прибыв на место сотрудники ДПС увидели машину, из-под капота которой валил дым. Они вскрыли капот и погасили огонь с помощью огнетушителя из служебной машины. Позже удалось найти владельца автомобиля, который поблагодарил инспекторов за оперативную помощь.
Ранее URA.RU сообщало, что полицейские спасли жителя Ханты-Мансийска с эпилепсией. Двое автоинспекторов заметили мужчину, у которого случился приступ. Они вызвали скорую и до ее приезда оказывали помощь югорчанину.
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