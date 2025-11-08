Челябинский ЦГМС предупредил о сильном ветре и гололеде
Жителей Челябинской области призвали быть аккуратнее из-за гололеда
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Дождь со снегом, метели и гололед ожидаются в Челябинской области в воскресенье, 9 ноября. О неблагоприятных погодных условиях в отдельных районах Челябинской области предупредил Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«По данным Челябинского ЦГМС, 9 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег, мокрый снег, местами сильные, в отдельных районах метели», — пишет ЕДДС-112. Также ожидается гололед.
В городе возможно налипание мокрого снега на провода. Не исключена гололедица на дорогах. Кроме того, есть вероятность установления снежного покрова и порывов ветра до 17 м/с. Жителям и гостям Челябинской области рекомендуется учитывать прогноз погоды при планировании поездок и быть осторожными на дорогах. Водителям стоит проверить состояние своих автомобилей и подготовиться к сложным дорожным условиям.
В выходные Челябинская область окажется во власти трех скоростных циклонов. Их приход будет сопровождаться повышением температуры и значительными осадками.
