Челябинский ЦГМС предупредил о сильном ветре и гололеде

Дождь со снегом, метели и гололед ожидаются в Челябинской области в воскресенье, 9 ноября. О неблагоприятных погодных условиях в отдельных районах Челябинской области предупредил Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«По данным Челябинского ЦГМС, 9 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег, мокрый снег, местами сильные, в отдельных районах метели», — пишет ЕДДС-112. Также ожидается гололед.

В городе возможно налипание мокрого снега на провода. Не исключена гололедица на дорогах. Кроме того, есть вероятность установления снежного покрова и порывов ветра до 17 м/с. Жителям и гостям Челябинской области рекомендуется учитывать прогноз погоды при планировании поездок и быть осторожными на дорогах. Водителям стоит проверить состояние своих автомобилей и подготовиться к сложным дорожным условиям.

