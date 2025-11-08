Логотип РИА URA.RU
Общество

Челябинск стал лидером в борьбе за звание «Культурная столица России 2027 года»

08 ноября 2025 в 17:38
Жители Челябинска могут поддержать город в голосовании, которое продлится до 6 декабря

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинск занимает первое место в конкурсе за звание «Культурная столица России 2027 года». Более 136 тысяч человек поддержали город в народном голосовании. Об этом сообщил глава Челябинска Алексей Лошкин в своем telegram-канале.

«Более 136 тысяч человек поддержали Челябинск в борьбе за звание „Культурная столица России 2027 года“. Однако финальный результат народного голосования по-прежнему зависит от каждого из нас. Мы уже обогнали уверенного лидера конкурса — Новосибирск. И сейчас занимаем первую позицию,» — написал мэр.

Алексей Лошкин добавил, что присвоение Челябинску статуса «Культурная столица России» позволит расширить перспективы экономического и культурного развития города и станет признанием уже имеющихся достижений. Глава города призвал жителей продолжать голосовать за Челябинск до 6 декабря. Алексей Лошкин выразил благодарность каждому, кто поддерживает инициативу, и подчеркнул, что финальный результат голосования зависит от каждого человека.

Ранее в Челябинске открыли стелу обратного отсчета дней для подведения итогов голосования. Поддержать город призвал Народный артист России и уроженец Челябинска Олег Митяев. Также муниципалитет номинирован на статус «Молодежной столицы России — 2026».

