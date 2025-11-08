Пьяный дальнобойщик рассекал на фуре по трассе под Челябинском. Видео
Водителя отстранили от управления автомобилем
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
На трассе под Челябинском сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя грузовика, мужчина оказался пьян. Его отстранили от управления, рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«8 ноября 2025 года на 9 км автодороги „Западный обход г. Челябинска“ экипаж ДПС областного Полка ДПС Госавтоинспекции остановил грузовое транспортное средство „Ивеко“. При проверке документов у водителя выявлены признаки опьянения. Освидетельствование подтвердило этот факт» — рассказали в ведомстве.
Освидетельствование подтвердило подозрения: содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило около 0,7 промилле при допустимой норме 0,16. От медицинского освидетельствования мужчина отказался, что приравнивается к признанию факта употребления алкоголя.
В отношении водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ — невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Автомобиль был передан собственнику.
