На трассе под Челябинском сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя грузовика, мужчина оказался пьян. Его отстранили от управления, рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«8 ноября 2025 года на 9 км автодороги „Западный обход г. Челябинска“ экипаж ДПС областного Полка ДПС Госавтоинспекции остановил грузовое транспортное средство „Ивеко“. При проверке документов у водителя выявлены признаки опьянения. Освидетельствование подтвердило этот факт» — рассказали в ведомстве.

Освидетельствование подтвердило подозрения: содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило около 0,7 промилле при допустимой норме 0,16. От медицинского освидетельствования мужчина отказался, что приравнивается к признанию факта употребления алкоголя.

