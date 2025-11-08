Источник: голкипер ЦСКА Мартин может перейти в челябинский «Трактор»
В результате трансфера «Трактор» может пополниться новым игроком
Голкипер ЦСКА Спенсер Мартин может сменить клуб и перейти в «Трактор». Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Мартин больше не будет играть за ЦСКА. Но и возвращаться в Северную Америку он тоже не планирует. У него есть варианты с другими клубами КХЛ, среди которых есть СКА и „Трактор“, — сообщил собеседник „Матч ТВ“.
Препятствием, по словам источника, является значительный размер заработной платы Мартина — 55 миллионов рублей в текущем сезоне и 50 миллионов рублей в следующем. После того как будут урегулированы все вопросы с ЦСКА и удастся переоформить контракт на менее выгодных для игрока условиях, Спенсер сможет перейти в другую команду.
Как ранее писало URA.RU, «Трактор» заключит трехлетний контракт с нападающим Виталием Кравцовым. Спортсмен возвращается в команду после того, как не смог закрепиться в НХЛ.
