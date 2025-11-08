Ретроградный Меркурий с 9 по 29 ноября 2025 года: что ждет каждый знак зодиака

Гороскоп начнет влиять на всех в ноябре 2025 Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

С 9 по 29 ноября 2025 года нас ждет ретроградный Меркурий — период, когда жизнь словно нажимает на паузу. В это время важно не спешить, пересмотреть старые дела и осознать, куда вы движетесь. Астролог Борис Зак рассказал URA.RU, чего ждать в ноябре каждому знаку зодиака.

Когда начнется ретроградный Меркурий в 2025

С 9 по 29 ноября 2025 года Меркурий начнет свое обратное движение. Астрологи называют этот период ретроградным. На небе Меркурий пятится назад, и, как ни парадоксально, жизнь на Земле тоже будто делает шаг в прошлое.

До 18 ноября Меркурий будет двигаться в знаке Стрельца, а затем, с 19-го числа, вернется в Скорпиона. Это движение создает особую атмосферу: сначала ретроградный Меркурий внесет внешнюю сумятицу и недопонимания в словах, а ближе к концу месяца — внутренние открытия и эмоциональные всплески.

Как ретроградный Меркурий повлияет на людей

Астрологи связывают ретроградный Меркурий с замедлением всех процессов

Период ретроградного Меркурия часто воспринимается как череда неудач: люди сетуют, что именно в это время ломается техника, задерживаются рейсы, срываются встречи, а важные письма таинственным образом исчезают из почты. Но с точки зрения астрологии, это не наказание, а знак, что пришло время осознанности.

Астролог Борис Зак рассказал, что ретроградный Меркурий связан с замедлением процессов. Это момент, когда мир словно притормаживает, заставляя нас пересмотреть старые дела и не спешить с новыми решениями.

Зато именно в ближайшие недели активизируются внутренние процессы, которые обычно остаются за кадром. Мы замечаем то, что игнорировали, и чувствуем, как прошлое мягко стучится в двери. Старые знакомые могут внезапно написать, а забытые чувства — напомнить о себе.

Что можно делать в ретроградный Меркурий

Во время ретроградного Меркурия стоит закончить начатые проекты

Самое главное правило этого периода — не бороться с ним, а использовать его энергию. Борис Зак подчеркивает: ретроградный Меркурий идеально подходит для анализа, завершения и возвращения. Все, что начато раньше, теперь можно довести до конца. Это хорошее время, чтобы:

Вернуться к старым проектам, идеям и планам.

Разобрать завалы в почте и в документах.

Заняться самоанализом, особенно если давно хотелось понять, что именно вы сейчас ощущаете.

Пересмотреть отношения и осознать их смысл.

Возобновить обучение, особенно если когда-то бросили курсы или увлечение.

Также это подходящий момент для наведения порядка — не только в вещах, но и в голове. Организовать пространство, завершить дела, подвести итоги — все это поддерживает энергию Меркурия, который сейчас обращен внутрь.

Что нельзя делать в ретроградный Меркурий

Начинать новые проекты во время ретроградного Меркурия не стоит

Если вы привыкли действовать быстро, ретроградный Меркурий — не лучший союзник. Этот период не подходит для крупных перемен и импульсивных решений. Борис Зак предостерегает: велик риск ошибок и непредвиденных последствий. В ноябре 2025 года особенно не рекомендуется:

Покупать технику, гаджеты и автомобили — велик шанс брака или скорого разочарования.

Принимать судьбоносные решения — предложения, увольнения, переезды, сделки.

Запускать новые проекты, особенно если они связаны с коммуникацией, маркетингом или документами.

Инвестировать крупные суммы или подписывать долгосрочные контракты.

Гороскоп на ноябрь 2025: все знаки зодиака

Овен

Овнов ждут сложности в общении, особенно с иностранцами или коллегами из других стран. Заграничные поездки стоит отложить. После 19 ноября могут напомнить о себе старые проблемы — не бегите от них, а спокойно решите.

Телец

Для Тельцов этот период неблагоприятен для инвестиций и финансовых рисков. Зато после 19 ноября возможны возвращения — в жизнь могут вернуться старые партнеры, как личные, так и деловые.

Близнецы

Близнецам будет сложно договориться с окружающими. Партнерство — в зоне напряжения. После 19 ноября стоит уделить внимание здоровью: старые симптомы могут вернуться, требуя внимания.

Рак

Раки могут столкнуться с поломками техники или путаницей в документах. После 19 ноября стоит особенно тщательно проверять все, что подписываете.

Лев

Львам стоит быть осторожными в публичных выступлениях: слово может обернуться против вас. После 19 ноября возможны неполадки в бытовой технике — не спешите с покупкой новой.

Дева

Для Дев ретроградный Меркурий — повод не менять место жительства и не совершать спонтанных поездок. После 19 ноября — минимум передвижений, максимум внутреннего спокойствия.

Весы

К Весам могут вернуться люди из прошлого. Это шанс закрыть старую историю или осознать, что вы давно выросли из нее. После 19 ноября проявите осторожность с деньгами — велика вероятность мошенничества.

Скорпион

Не время для финансовых сделок и авантюр. После 19 ноября не экспериментируйте с внешностью — результат может оказаться непредсказуемым. Лучше заняться внутренними трансформациями.

Стрелец

Ретроградный Меркурий начнется именно в вашем знаке, поэтому вы почувствуете его влияние первыми. Все, что связано с планами и публичной активностью, лучше отложить. После 19 ноября звезды советуют обратиться к психологу, астрологу или тарологу — внутренняя работа даст мощный эффект.

Козерог

Козероги могут неожиданно вспомнить о старых увлечениях или мечтах. Не игнорируйте их — в них есть потенциал. После 19 ноября стоит избегать чрезмерной активности в коллективе, чтобы не попасть в ненужные споры.

Водолей

Обратитесь за советом к специалисту — Меркурий помогает услышать мудрые слова, если задать правильный вопрос. После 19 ноября риск ошибок на работе возрастает, поэтому внимательность — ваш лучший друг.

Рыбы