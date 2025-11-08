Москва не получила от США разъяснения по поводу ядерных испытаний
Ранее Трамп заявил, что США будут проводить ядерные испытания
Фото: Минобороны России
Россия не получила разъяснений относительно заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Неясно, шла ли речь об испытаниях носителей ядерного оружия или о проведении подкритических испытаний», — заявил Лавров. Он отметил, что со стороны США никто этот момент так и не прокомментировал. До этого Трамп заявил о старте ядерных испытаний «наравне с другими странами».
