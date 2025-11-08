Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Москва не получила от США разъяснения по поводу ядерных испытаний

08 ноября 2025 в 19:33
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ранее Трамп заявил, что США будут проводить ядерные испытания

Ранее Трамп заявил, что США будут проводить ядерные испытания

Фото: Минобороны России

Россия не получила разъяснений относительно заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. 

«Неясно, шла ли речь об испытаниях носителей ядерного оружия или о проведении подкритических испытаний», — заявил Лавров. Он отметил, что со стороны США никто этот момент так и не прокомментировал. До этого Трамп заявил о старте ядерных испытаний «наравне с другими странами».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал