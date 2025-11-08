Россия и КНДР скрепили военный союз в Пхеньяне
Виктор Горемыкин заключил важные соглашения в Пхеньяне
Фото: Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва»
Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин провел серию встреч с руководством КНДР в рамках визита в Пхеньян. Об этом сообщили URA.RU в Минобороны РФ, отметив обсуждение вопросов военно-политического сотрудничества между странами.
«Братские связи России и КНДР активно расширяются по многим направлениям, включая военное сотрудничество», — заявил генерал армии Виктор Горемыкин. Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль подтвердил, что визит российской делегации способствует укреплению боевого братства между армиями двух стран.
В ходе визита российская делегация посетила ключевые учебные заведения КНДР, включая Мангендэнское революционное училище и Военно-политическую академию имени Ким Ир Сена. Российским представителям показали организацию учебного процесса и материальную базу образовательных учреждений.
Состоялись также переговоры с заместителем начальника Главного политического управления Корейской Народной Армии генерал-лейтенантом Пак Ен Илем. Корейская сторона отметила значимость визита для идеологической подготовки военнослужащих обеих стран.
Члены российской делегации возложили цветы к монументу «Освобождение» в Пхеньяне, посвященному освобождению Кореи от японской оккупации в 1945 году. Этот памятник установлен в честь советских солдат, погибших за свободу корейского народа. Он расположен на горе Моронгбон и является одним из самых значимых сооружений северокорейской столицы. Церемония возложения цветов подчеркнула историческую связь между двумя странами.
Визит российской делегации в КНДР продолжает серию мероприятий, направленных на укрепление отношений между странами. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял о неизменной поддержке политики России, а в октябре 2025 года в Пхеньяне прошла церемония памяти бойцов Корейской народной армии, участвовавших в освобождении Курской области. Также ожидается визит министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи в Россию и Белоруссию.
