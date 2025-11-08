Военкор Котенок раскрыл правду о покушении на жену Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины

Информация о покушении на жену президента Украины Владимира Зеленского Елену является инсценировкой, организованной самими украинскими властями. Такую оценку происшествию в Киеве дал военкор Юрий Котенок.

«Паблики весело пишут о покушении в Киеве на жену Зеленского. Якобы стреляли, якобы попали в машину. Не более того», — написал военкор в своем telegram-канале.

Котенок выразил сомнение относительно истинной цели инцидента, иронично заметив, что ранее предполагалась атака на мужа сводной сестры тещи Зеленского. Военкор также подверг сомнению официальную версию событий, указав на отсутствие доказательств реального покушения. Инцидент был представлен как несостоявшаяся сенсация, не подтвержденная фактами.

В публикации содержится резкая критика текущей украинской власти. «Вот кто управляет Украиной...» — заключил Юрий Котенок, намекая на возможную причастность киевского режима к организации инсценировки. Военкор счел необходимым подчеркнуть искусственный характер происшествия, который может быть частью информационной кампании украинских властей.