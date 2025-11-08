Пентагон заявил, что мир приблизился к 1939 году, когда началась Вторая мировая
Глава Пентагона сравнил ситуацию в мире с кануном Второй мировой
Фото: Air Force Staff Sgt. Brittany A. Chase / U.S. Department of Defense
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что текущая мировая ситуация напоминает канун Второй мировой войны в 1939 году. Соответствующее выступление американского министра обороны было опубликовано на youtube-канале.
«Это момент 1939 года или, надеюсь, момент 1981 года — момент нарастающей опасности. Враги собираются, угрозы растут. Вы чувствуете это, и я чувствую это», — сказал Хегсет для Forbes Breaking News. Он подчеркнул, что для предотвращения войны Соединенным Штатам необходимо быть готовыми к любому развитию событий.
Свое обращение глава Пентагона сделал во время визита в Национальный университет обороны в Вашингтоне. Хегсет отметил, что потенциальные противники США не сидят сложа руки и активно наращивают свои военные возможности. Министр призвал к максимальной бдительности, хотя и не назвал конкретные страны, представляющие угрозу для американской безопасности. Его слова прозвучали на фоне обострения нескольких международных конфликтов.
В своем выступлении Хегсет также упомянул 1981 год, когда США ввели санкции против СССР из-за событий в Польше. Это историческое сравнение указывает на серьезность текущей оценки угроз американским военным руководством.
Аналогии с периодом холодной войны и кануном Второй мировой войны свидетельствуют о растущей напряженности в международных отношениях. В Пентагоне считают необходимым готовиться к возможному обострению глобальной конфронтации.
Заявление главы Пентагона о нарастающей опасности и сравнении ситуации с кануном Второй мировой войны перекликается с высказываниями других западных военных деятелей, например, бывшего главы Вооруженных сил Великобритании Николаса Хоутона, который также говорил об угрозе и призывал увеличить оборонный бюджет страны. При этом российская сторона неоднократно заявляла об отсутствии намерений агрессировать против стран НАТО.
