Пентагон заявил, что мир приблизился к 1939 году, когда началась Вторая мировая

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что текущая мировая ситуация напоминает канун Второй мировой войны в 1939 году. Соответствующее выступление американского министра обороны было опубликовано на youtube-канале.

«Это момент 1939 года или, надеюсь, момент 1981 года — момент нарастающей опасности. Враги собираются, угрозы растут. Вы чувствуете это, и я чувствую это», — сказал Хегсет для Forbes Breaking News. Он подчеркнул, что для предотвращения войны Соединенным Штатам необходимо быть готовыми к любому развитию событий.

Свое обращение глава Пентагона сделал во время визита в Национальный университет обороны в Вашингтоне. Хегсет отметил, что потенциальные противники США не сидят сложа руки и активно наращивают свои военные возможности. Министр призвал к максимальной бдительности, хотя и не назвал конкретные страны, представляющие угрозу для американской безопасности. Его слова прозвучали на фоне обострения нескольких международных конфликтов.

В своем выступлении Хегсет также упомянул 1981 год, когда США ввели санкции против СССР из-за событий в Польше. Это историческое сравнение указывает на серьезность текущей оценки угроз американским военным руководством.

Аналогии с периодом холодной войны и кануном Второй мировой войны свидетельствуют о растущей напряженности в международных отношениях. В Пентагоне считают необходимым готовиться к возможному обострению глобальной конфронтации.