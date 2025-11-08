Патриарх Кирилл вручил Медведеву орден Дмитрия Донского

Патриарх Кирилл вручил Дмитрию Медведеву орден Димитрия Донского I степени в Москве Фото: Роман Наумов © URA.RU

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Дмитрию Медведеву высокую церковную награду — орден святого благоверного князя Димитрия Донского I степени. Торжественная церемония состоялась в день тезоименитства заместителя председателя Совета безопасности РФ.

«Предстоятель Русской Православной Церкви поздравил Д.А. Медведева с днем тезоименитства и вручил ему орден благоверного князя Димитрия Донского I степени», — сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси. Награда была приурочена к 60-летию политика и вручена за вклад в развитие церковно-государственных отношений.

Примечательно, что решение о награждении было принято еще в сентябре, однако сама церемония вручения состоялась только сейчас. Орден был вручен в исторический день памяти великомученика Димитрия Солунского, что придало событию особый символический смысл. Церемония прошла в рамках официальной встречи предстоятеля Русской Православной Церкви и заместителя председателя Совбеза РФ. Встреча подчеркивает тесный характер взаимодействия между государством и Церковью.

Орден святого благоверного князя Димитрия Донского I степени является одной из высших наград Русской Православной Церкви. Этой наградой отмечаются заслуги в укреплении духовных основ общества и развитие церковно-государственного диалога. Вручение ордена Дмитрию Медведеву состоялось в год его 60-летия, что добавляет событию особую значимость. Награда символизирует признание многолетней работы на высоких государственных постах.