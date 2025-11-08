Юрий Николаев скончался в возрасте 76 лет Фото: Владимир Гердо/ТАСС

На Троекуровском кладбище в Москве простились с телеведущим Юрием Николаевым. На траурную церемонию прибыли десятки человек, среди которых были звезды российской эстрады и телевидения. Венок известному ведущему прислал президент России Владимир Путин. О том, как в последний путь провожали легенду российского телевидения — в фоторепортаже URA.RU.

Скончался Николаев вечером 4 ноября в возрасте 76 лет. Возможной причиной смерти телеведущего могла стать онкология и сопутствующие осложнения, связанные с поражением носоглотки и гортани. Проститься с ним пришли певцы Александр Маршал и Юрий Антонов, ведущий Леонид Ярмольник, заслуженная артистка России певица Зара советская и российская телеведущая Алла Данько и актер-колдун Иван Кулебякин. На церемонии журналисты также заметили режиссера Константина Эрнста, музыканта Юрия Антонова, музыканта и шоумена Александра Буйнова.

Певица Зара запомнила телеведущего интеллигентным, добрым и светлым человеком, пишет telegram-канал телеканала «Звезда». Она призналась, что часто звонила Николаеву и интересовалась его здоровьем, но он успокаивал ее и «говорил, что все хорошо». «Кажется, что такие люди должны жить вечно. Наш добрый, замечательный, светлый дядя Юра», — сказала исполнительница. Александр Маршал сказал, что тоже хорошо дружил с телеведущим. Певец подчеркнул, что Николаев любил жизнь и людей.

Венки легендарному телеведущему прислали российский лидер Владимир Путин, Государственный Кремлевский Дворец, Академия Российского телевидения и группа «Любэ». После известия о его смерти соболезнования выразили многие коллеги, представители власти и даже президент Беларуси Александр Лукашенко, отметив профессионализм и талант Николаева. Григорий Лепс, принося соболезнования родным и близким Николаева, заявил, что «ушла эпоха». Известно, что телеведущего похоронят рядом с создателем «Ералаша» Борисом Грачевским автором историй о Чебурашке и Крокодиле Гене Эдуардом Успенским. Место для захоронения было согласовано с родственниками Николаева.

Народный артист России Юрий Николаев прославился как бессменный ведущий «Утренней почты» и создатель «Утренней звезды». Он работал в театре, кино и на телевидении. До самой смерти телеведущий оставался в штате Первого канала и получал надбавку к пенсии, поскольку является народным артистом.