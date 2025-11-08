Логотип РИА URA.RU
Беспилотник атаковал торговое представительство России в Швеции

08 ноября 2025 в 18:20
Беспилотник сбросил красную краску

Фото: Илья Московец © URA.RU

Торговое представительство России в Швеции вновь было атаковано беспилотником, он сбросил красную краску. Об этом сообщили в посольстве. 

«Был совершен очередной сброс краски с дрона на территорию Торгового представительства России в Стокгольме», — говорится в сообщении посольства в telegram-канале. Там добавили, что это случилось утром 8 ноября.  

Последний аналогичный инцидент произошел 7 сентября. Ранее представители дипломатической миссии сказали, что за последние полтора года российские зарубежные учреждения в Швеции около 20 раз подвергались атакам с использованием беспилотников, с которых сбрасывались емкости с краской. Среди объектов, подвергшихся нападениям, — территория вблизи жилого дома и школы при посольстве. В некоторых случаях использовались стеклянные емкости, которые могли стать причиной травм.

По словам дипломатов, шведская полиция до сих пор не установила виновных в нападениях на посольство и торговое представительство. Однако расследование продолжается, но не приносит результатов.

