Беспилотник атаковал торговое представительство России в Швеции

Фото: Илья Московец

Торговое представительство России в Швеции вновь было атаковано беспилотником, он сбросил красную краску. Об этом сообщили в посольстве.

«Был совершен очередной сброс краски с дрона на территорию Торгового представительства России в Стокгольме», — говорится в сообщении посольства в telegram-канале. Там добавили, что это случилось утром 8 ноября.

Последний аналогичный инцидент произошел 7 сентября. Ранее представители дипломатической миссии сказали, что за последние полтора года российские зарубежные учреждения в Швеции около 20 раз подвергались атакам с использованием беспилотников, с которых сбрасывались емкости с краской. Среди объектов, подвергшихся нападениям, — территория вблизи жилого дома и школы при посольстве. В некоторых случаях использовались стеклянные емкости, которые могли стать причиной травм.

