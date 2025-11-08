На Украине под суд пойдет командир, чьи военные погибли во время награждения

Командира батальона ВСУ будут судить за гибель 12 военных при награждении Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Командира батальона Вооруженных сил Украины привлекут к суду за гибель двенадцати военнослужащих во время торжественного построения. Об этом сообщила генпрокуратура Украины, подтвердившая факт массовой гибели личного состава при награждении в Днепропетровской области.

«Командир подразделения беспилотных систем уведомлен о подозрении из-за гибели военных и гражданских во время торжеств», — говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram. В ведомстве уточнили, что офицер организовал построение более 100 военнослужащих вопреки прямому запрету.

Торжественное мероприятие по вручению наград состоялось 1 ноября на открытой местности в Днепропетровской области. Командир проигнорировал объявление воздушной тревоги и не отдал приказ о рассредоточении личного состава.

В результате нанесенного удара погибли 12 военнослужащих, еще 36 человек получили ранения различной степени тяжести. Пострадали также гражданские лица, присутствовавшие на церемонии.

Офицеру вменяют «небрежное отношение к службе в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия». Расследование по данному факту проводило Государственное бюро расследований Украины.