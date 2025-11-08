На Украине под суд пойдет командир, чьи военные погибли во время награждения
Командира батальона ВСУ будут судить за гибель 12 военных при награждении
Командира батальона Вооруженных сил Украины привлекут к суду за гибель двенадцати военнослужащих во время торжественного построения. Об этом сообщила генпрокуратура Украины, подтвердившая факт массовой гибели личного состава при награждении в Днепропетровской области.
«Командир подразделения беспилотных систем уведомлен о подозрении из-за гибели военных и гражданских во время торжеств», — говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram. В ведомстве уточнили, что офицер организовал построение более 100 военнослужащих вопреки прямому запрету.
Торжественное мероприятие по вручению наград состоялось 1 ноября на открытой местности в Днепропетровской области. Командир проигнорировал объявление воздушной тревоги и не отдал приказ о рассредоточении личного состава.
В результате нанесенного удара погибли 12 военнослужащих, еще 36 человек получили ранения различной степени тяжести. Пострадали также гражданские лица, присутствовавшие на церемонии.
Офицеру вменяют «небрежное отношение к службе в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия». Расследование по данному факту проводило Государственное бюро расследований Украины.
Инцидент произошел на фоне продолжающихся военных действий. Ранее войска группировки «Центр» предотвратили попытки украинских военных вырваться из окружения в районе Красноармейска (Покровска), а Министерство обороны России сообщило об отбитых контратаках со стороны ВСУ. Государственное бюро расследований Украины проверяет, были ли соблюдены протоколы безопасности и обеспечены ли военнослужащие защитными укрытиями во время церемонии награждения.
