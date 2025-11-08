Депутат решил напугать мэра митингом, сделанном ИИ
Депутат орловского облсовета создал сгенерированное искусственным интеллектом видео митинга с требованием отставки мэра города. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации, сравнив методы депутата с работой украинских ЦИПСО.
«К сожалению, некоторые орловские депутаты используют сомнительные методы для привлечения внимания. Печально, что российский депутат выбрал путь, похожий на создание фейков ЦИПСО», — заявили в пресс-службе администрации Орла. В ведомстве подчеркнули, что политические заявления должны быть основаны на фактах.
Руслан Перелыгин разместил в своем telegram-канале видео, созданное нейросетью, где большое количество людей с плакатами требуют отставки мэра Юрия Парахина. На кадрах присутствуют критические надписи о состоянии городского озеленения, долгах школ и работе транспорта.
В администрации отметили, что ранее с генерацией несуществующих событий регион сталкивался только со стороны украинских центров информационно-психологических операций. В пресс-службе выразили уверенность, что надзорные органы уже ознакомились с публикацией депутата. Ожидается, что соответствующие ведомства дадут правовую оценку этому инциденту.
