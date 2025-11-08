Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Депутат решил напугать мэра митингом, сделанном ИИ

Депутат Перелыгин из Орла создал фейковый митинг против мэра с помощью ИИ
08 ноября 2025 в 18:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Депутата в Орле обвинили в создании фейкового митинга через ИИ

Депутата в Орле обвинили в создании фейкового митинга через ИИ

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Депутат орловского облсовета создал сгенерированное искусственным интеллектом видео митинга с требованием отставки мэра города. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации, сравнив методы депутата с работой украинских ЦИПСО.

«К сожалению, некоторые орловские депутаты используют сомнительные методы для привлечения внимания. Печально, что российский депутат выбрал путь, похожий на создание фейков ЦИПСО», — заявили в пресс-службе администрации Орла. В ведомстве подчеркнули, что политические заявления должны быть основаны на фактах.

Руслан Перелыгин разместил в своем telegram-канале видео, созданное нейросетью, где большое количество людей с плакатами требуют отставки мэра Юрия Парахина. На кадрах присутствуют критические надписи о состоянии городского озеленения, долгах школ и работе транспорта.

Продолжение после рекламы

В администрации отметили, что ранее с генерацией несуществующих событий регион сталкивался только со стороны украинских центров информационно-психологических операций. В пресс-службе выразили уверенность, что надзорные органы уже ознакомились с публикацией депутата. Ожидается, что соответствующие ведомства дадут правовую оценку этому инциденту.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал