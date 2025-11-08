«Пилят кормящую руку»: продюсер оценил возможный запрет концерта Limp Bizkit в Эстонии

Фред Дерст ранее был женат на русской девушке Фото: Stefan M. Prager / imago stock&people / Global Look Press

Власти Эстонии рискуют захлебнуться в своей недальновидной русофобской политике. Очередной выпад министерства культуры этой страны — тому подтверждение. Эстонцы решили запретить выступать американской рок-группе Limp Bizkit, солист которой Фред Дерст ранее поддерживал Россию. Продюсер Павел Рудченко в беседе с URA.RU пояснил, кому больше всего аукнется эта ситуация.

«Русофобия растет как на дрожжах. Со стороны это уже смотрится как глупость. У Эстонии есть возможность заработать средства в бюджет страны, а власти сознательно идут на то, чтобы этого не делать. Сами пилят руку, которая приносит им доход. И это поступок страны, которая якобы придерживается западных ценностей, но сама же эти ценности к себе и не пускает. На что они рассчитывают — непонятно», — говорит эксперт.

По мнению Рудченко, в случае отмены концерта в Эстонии, коллектив ничего не потеряет, а его фронтмен не изменит своим принципам. «Конечно же, музыканты, люди творческие, они амбициозны и не будут отказываться от своих убеждений. Тем более из-за такой незначительной для них страны», — резюмировал продюсер.

