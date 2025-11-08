На Украине закрыли все выезды из страны
Украина полностью закрыла границы из-за масштабного сбоя
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Украина полностью приостановила работу всех пунктов пропуска через государственную границу из-за масштабного технического сбоя. Об этом сообщила Государственная пограничная служба страны.
«На Украине приостановлена работа всех пунктов пропуска через государственную границу. В работе базы данных таможни произошел сбой», — сообщили в ГПСУ в своем официальном telegram-канале. В ведомстве уточнили, что оформление граждан и транспорта на въезд и выезд временно не осуществляется.
Технический сбой произошел в единой базе данных таможенной службы, что парализовало работу всех пограничных пунктов. Нарушены как пассажирские, так и грузовые перевозки через границу. В настоящее время специалисты работают над устранением неполадок. Точные сроки восстановления работы пограничных пунктов не называются.
Масштабные технические сбои в информационных системах в последнее время не являются редкостью: например, в Екатеринбурге с 16 октября из-за неполадок в Единой автоматизированной информационной системе для проверки прохождения техосмотра (ЕАИСТО) водители не могут пройти техосмотр. Проблемы с системой периодически устраняют, но они возникают вновь. Ситуация на Украине демонстрирует, что сбои в критически важных базах данных могут серьезно нарушить работу целых секторов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.