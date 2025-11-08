На Украине закрыли все выезды из страны

Украина полностью закрыла границы из-за масштабного сбоя Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Украина полностью приостановила работу всех пунктов пропуска через государственную границу из-за масштабного технического сбоя. Об этом сообщила Государственная пограничная служба страны.

«На Украине приостановлена работа всех пунктов пропуска через государственную границу. В работе базы данных таможни произошел сбой», — сообщили в ГПСУ в своем официальном telegram-канале. В ведомстве уточнили, что оформление граждан и транспорта на въезд и выезд временно не осуществляется.

Технический сбой произошел в единой базе данных таможенной службы, что парализовало работу всех пограничных пунктов. Нарушены как пассажирские, так и грузовые перевозки через границу. В настоящее время специалисты работают над устранением неполадок. Точные сроки восстановления работы пограничных пунктов не называются.

