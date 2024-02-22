Вадим Шумков поздравил земляков с 23 февраля
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
По мнению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, люди, готовые защищать рубежи родины, являются настоящей элитой страны. Своим мнением он поделился в рамках обращения к населению в честь Дня защитника Отечества.
«Именно мужественные и самоотверженные люди, готовые отдать жизнь за отчизну, трудиться во благо страны и своих земляков, и есть самая настоящая элита», — сказал Вадим Шумков. Поздравление было озвучено в канун 23 февраля на сцене областной филармонии.
Перед Днем защитника Отечества Шумков посетил областной госпиталь ветеранов. Там он пообщался с участниками спецоперации ВС РФ.
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