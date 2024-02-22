22 февраля 2024

Шумков раскрыл, кто является истинной элитой современного общества. Видео

Губернатор Шумков назвал защитников Отечества элитой
© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение чиновников. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков поздравил земляков с 23 февраля Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

По мнению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, люди, готовые защищать рубежи родины, являются настоящей элитой страны. Своим мнением он поделился в рамках обращения к населению в честь Дня защитника Отечества.

«Именно мужественные и самоотверженные люди, готовые отдать жизнь за отчизну, трудиться во благо страны и своих земляков, и есть самая настоящая элита», — сказал Вадим Шумков. Поздравление было озвучено в канун 23 февраля на сцене областной филармонии.

Перед Днем защитника Отечества Шумков посетил областной госпиталь ветеранов. Там он пообщался с участниками спецоперации ВС РФ.

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По мнению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, люди, готовые защищать рубежи родины, являются настоящей элитой страны. Своим мнением он поделился в рамках обращения к населению в честь Дня защитника Отечества. «Именно мужественные и самоотверженные люди, готовые отдать жизнь за отчизну, трудиться во благо страны и своих земляков, и есть самая настоящая элита», — сказал Вадим Шумков. Поздравление было озвучено в канун 23 февраля на сцене областной филармонии. Перед Днем защитника Отечества Шумков посетил областной госпиталь ветеранов. Там он пообщался с участниками спецоперации ВС РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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