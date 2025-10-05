Экс-генсек НАТО Столтенберг рассказал, как Трамп на саммите едва не развалил альянс

Президент США Дональд Трамп грозился, что Штаты выйдут из НАТО в 2018 году. Это развалило бы альянс. Об этом рассказал бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Послушайте, если мы уйдем, мы уйдем. Вы отчаянно нуждаетесь в НАТО. Нам не нужно НАТО. <...> Почему я должен продолжать платить за эту организацию, когда она мне не нужна?» — приводит слова американского лидера Столтенберг. В таком случае альянс мог бы распасться.
По его словам, Трамп раскритиковал альянс за зависимость от военной мощи США. Также он раскритиковал излишне дорогое здание штаб-квартиры НАТО, открытое в 2017 году.
