Экс-генсек НАТО Столтенберг рассказал, как Трамп на саммите едва не развалил альянс

Столтенберг: Трамп пригрозил уходом США из НАТО в 2018 году
Трамп раскритиковал зависимость НАТО от военной мощи США, заявил Столтенберг
Президент США Дональд Трамп грозился, что Штаты выйдут из НАТО в 2018 году. Это развалило бы альянс. Об этом рассказал бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Послушайте, если мы уйдем, мы уйдем. Вы отчаянно нуждаетесь в НАТО. Нам не нужно НАТО. <...> Почему я должен продолжать платить за эту организацию, когда она мне не нужна?» — приводит слова американского лидера Столтенберг. В таком случае альянс мог бы распасться.

По его словам, Трамп раскритиковал альянс за зависимость от военной мощи США. Также он раскритиковал излишне дорогое здание штаб-квартиры НАТО, открытое в 2017 году.

