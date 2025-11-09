Некоторые страны ЕС приостановили выдачу туристических виз

Некоторые страны ЕС ужесточили правила выдачи туристических виз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ряд европейских стран ввели собственные ограничения на въезд туристов из России еще до новых мер Еврокомиссии. Об этом сообщил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев.

«Страны, приостановившие выдачу туристических виз: Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Финляндия, Норвегия, Бельгия, Нидерланды», — передает ТАСС слова Гареева. Он уточнил, что въезд туристов из России в эти страны закрыт даже при наличии действующей шенгенской визы.

При этом некоторые страны не прекратили оформление виз полностью, но сделали процесс более сложным. Испания периодически приостанавливает прием документов. Германия существенно ужесточила проверки и может запрашивать дополнительные справки — срок рассмотрения при этом достигает 45–90 дней. Среди лояльных для туристов стран Гареев назвал Грецию, Италию, Францию, Венгрию. Он предупредил, что данные страны продолжают выдавать визы, но также срок рассмотрения может достигать 45-60 дней.

