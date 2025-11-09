Криптобизнесмен Долгих разбился насмерть на Lamborghini в Москве

Авария произошла в Москве Фото: Илья Московец © URA.RU

Криптобизнесмен Алексей Долгих погиб в ДТП на Международном шоссе в Москве. Авария произошла с его автомобилем Lamborghini, который врезался в отбойник и перевернулся.

«Алексей Долгих погиб в аварии на Международном шоссе в Москве», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что один из пассажиров его автомобиля также скончался на месте, а еще двое человек были госпитализированы с переломами.

По данным следствия, водитель автомобиля Lamborghini Urus не справился с управлением при съезде на Ленинградское шоссе, в результате чего автомобиль врезался в отбойник, перевернулся и загорелся. Уточняется, что один из выживших получил открытый перелом ноги, а другой — множественные травмы.

Продолжение после рекламы