ВСУ перебросили нацистов в Сумскую область Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ВСУ перебросили нацистский штурмовой батальон в Сумскую область. Как сообщили в российских силовых структурах, возвращен восстановивший боеспособность нацистский штурмовой батальон «Арей» 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Карта СВО на Украине на 9 ноября — в материале URA.RU.

Условное обозначения Фото: URA.RU

Красноармейское направление

На красноармейском направлении ВС РФ осуществили зачистку микрорайона Динас, об этом сообщил военкор Евгений Лисицын в своем telegram-канале. В настоящее время ведутся боевые действия за населенный пункт Ровное, также идет продвижение войск вдоль трассы в направлении Гришино.

Удалось укрепить позиции на Добропольском выступе, а также восстановить контроль над населенным пунктом Никаноровка и станцией Дорожное. Продолжаются бои в районе Шахово и Торецкого, при этом российские войска приближаются к Артемовке.

Продолжение после рекламы

В Минобороны России сообщили, что на красноармейском направлении военнослужащие Центральной группировки войск ликвидировали опорный пункт противника, предотвратив тем самым ротацию ВСУ. Артиллерийский удар, оказавший поддержку штурмовым группам, позволил уничтожить ключевые огневые точки украинских военных.

Покровское направление

На покровском направлении ВС РФ после освобождения Успеновки продолжают расширять плацдарм. По информации Лисицына, под контроль взята Волчье, Орестополь оказался в окружении, а Великомихайловка обходится силами ВС РФ.

Краснолиманское направлении

Продолжаются боевые действия в населенных пунктах Масляновка, Ставки и Дробышево. Осуществляется контроль над дорогами, сообщил Лисицын. Войска ведут штурм Яровой и вынуждают противника отступать в направлении Красного Лимана.

По информации военного корреспондента Котенка, подразделения группировки войск «Запад» продвинулись и достигли районов Коровьего Яра и Александровки. ВС РФ подошли к населенным пунктам через лесные массивы, расположенные к западу и северо-западу от Шандриголово и поселка городского типа Новоселовка.

Харьковское направление

В Харьковской области наблюдается массовая сдача в плен солдат ВСУ, заявили в российских силовых структурах. Сообщается, что солдаты деморализованы. Только сутки в плен попали восемь украинских военных, сообщили в российских силовых структурах. Еще больше бегут с позиций в СОЧ (самовольное оставление части), сообщили в силовых структурах.

Купянское направление

В районе Купянска сложилась ситуация, когда тысячи военнослужащих ВСУ оказались в окружении — это второй «котел». Хотя положение здесь не столь критичное, как в Покровске-Красноармейске, группировка ВСУ заблокирована не только российскими силами, но и естественными преградами — болотами и рекой Оскол, передает «Пятый канал».





Сумское направление

В Сумскую область возвращен восстановивший боеспособность 253-й отдельный штурмовой батальон «Арей» 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады, сообщили в российских силовых структурах. Ранее подразделение понесло большие потери при попытках вторжения в Курскую область и было выведено для восполнения численности.

По показаниям пленных, основу батальона «Арей» составляют осужденные по тяжелым статьям бывшие заключенные, идейные националисты и иностранные наемники. Кроме того, источник сообщил, что за сутки на сумском направлении в районах Андреевки и Алексеевки были сорваны две попытки выдвижения штурмовых групп 158-й отдельной механизированной бригады и 225-го отдельного штурмового полка ВСУ — комплексное огневое поражение не позволило им продвинуться.

Продолжение после рекламы

Днепропетровское направление

Операторы БПЛА группировки «Восток» вывели из строя систему управления беспилотниками ВСУ в Днепропетровской области. Уничтожены антенны управления беспилотниками противника, а также выведены из строя несколько комплексов спутниковой связи Starlink, сообщили в Минобороны России. В результате противник частично утратил устойчивость каналов управления БПЛА, что нарушило систему разведки и наведения ВСУ на этом участке фронта.

Запорожское направление

Кроме того, в Минобороны рассказали, что операторы дронов-разведчиков выявили позиции ВСУ, которые впоследствии были уничтожены артиллерийским огнем. Это снизило обороноспособность противника на данном участке.