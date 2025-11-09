Враг Орбана пообещал кардинальные меры после прихода к власти в Венгрии
Партия Мадьяра лидирует в опросох общественного мнения, указано в материале
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Венгерский депутат Петер Мадьяр, глава лидирующей в опросах партии, заявил, что выполнит международные обязательства Венгрии для вступления в еврозону, если станет премьер-министром. Его слова приводят иностранные СМИ.
«Петер Мадьяр, чья молодая партия „Тиса“ уверенно лидирует в опросах общественного мнения перед апрельскими парламентскими выборами, что если он станет премьер-министром, его правительство выполнит международные обязательства Венгрии, в том числе по вступлению в еврозону», — указано в материале газеты Financial Times. Она приводит слова депутата.
В начале ноября оппозиционная партия «Тиса» стала жертвой кибератаки. Об этом заявлял сам Петер Мадьяр. По его словам, в результате атаки были украдены личные данные сторонников партии из приложения. Об этом сообщало издание «Ридус».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.