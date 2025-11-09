Волонтеры из РФ начали делиться российскими ценностями с другими странами

В НЦ «Россия» состоялось торжественное закрытие Итогового форума Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы Фото: Роман Наумов © URA.RU

Организация «Волонтеры Победы» приступила к распространению российских ценностей за пределами страны. Принципы, которые продвигает движение, имеют значение не только для РФ, но и для других государств. Такое мнение выразила заместитель Председателя Комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.

«Наши ценности важны не только для России, но и для других стран, поэтому нам нужно масштабировать нашу работу за рубежом. Благодарю каждую нашу зарубежную команду за неравнодушие, поддержку и помощь. Мы гордимся, что у нас такая большая международная семья», — сказала Занко, ее слова передает пресс-служба Национального центра «Россия». Заместитель выразила благодарность зарубежным командам за их вовлеченность, поддержку и содействие, а также подчеркнула, что движение обладает обширным международным сообществом.

Занко также обозначила новые задачи движения: поддержка участников специальной военной операции и их семей, развитие семейного направления волонтерства. Референт Управления Президента РФ по общественным проектам, Герой России Алексей Романов, обратился к участникам движения со словами благодарности: «Вы делаете нужное и важное дело — стоите на страже сохранения истории нашей великой страны, и, встречаясь с вами на мероприятиях, я всегда говорю вам за это огромное спасибо».

Статс-секретарь — заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Денис Аширов заявил, что, хотя в зале присутствует только полторы тысячи человек, число сторонников ценностей «Волонтеров Победы» в стране достигает восьми миллионов. Он подчеркнул, что движение вышло за рамки РФ и выразил гордость, что инициатива, направленная на сохранение значимых ценностей страны, не знает границ. По словам Дениса Аширова, прошедший год продемонстрировал потенциал движения, и в будущем будут предприняты дополнительные усилия для сохранения исторической памяти и укрепления связи между поколениями.

С 6 по 8 ноября в НЦ «Россия» состоялся итоговый форум Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы. В мероприятии приняли участие представители корпуса, активисты движения «Волонтеры Победы», а также молодежные объединения из более чем 60 стран.

Международный корпус «Волонтеров Победы» начал работу в октябре 2024 года. На сегодняшний день участники движения представлены более чем в 60 странах.