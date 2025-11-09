В Таиланде сообщили, пострадали ли россияне в аварии с автобусом

В Таиланде перевернулся автобус с иностранными туристами Фото: Размик Закарян © URA.RU

В ДТП на севере Таиланда в ДТП с туристическим автобусом среди пострадавших россиян нет. Об этом сообщила таиландская туристическая полиция. В результате аварии пострадали более 10 иностранных туристов.

«Пострадали граждане Индии и Пакистана. Посольства соответствующих стран проинформированы о случившемся», — заявили в ведомстве. Как пишет газета Matichon всего в автобусе было 39 пассажиров.

В результате происшествия один человек получил тяжелые травмы, четверо — травмы средней степени тяжести, 34 человека — легкие травмы. Восемнадцать пострадавших были доставлены в медицинские учреждения.

Автобус ехал из Чиангмая в Бангкок, но потерял управление, врезался в ограждение и перевернулся. Сейчас полиция ведет расследование, чтобы установить причины ДТП.