В Таиланде сообщили, пострадали ли россияне в аварии с автобусом
В Таиланде перевернулся автобус с иностранными туристами
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В ДТП на севере Таиланда в ДТП с туристическим автобусом среди пострадавших россиян нет. Об этом сообщила таиландская туристическая полиция. В результате аварии пострадали более 10 иностранных туристов.
«Пострадали граждане Индии и Пакистана. Посольства соответствующих стран проинформированы о случившемся», — заявили в ведомстве. Как пишет газета Matichon всего в автобусе было 39 пассажиров.
В результате происшествия один человек получил тяжелые травмы, четверо — травмы средней степени тяжести, 34 человека — легкие травмы. Восемнадцать пострадавших были доставлены в медицинские учреждения.
Автобус ехал из Чиангмая в Бангкок, но потерял управление, врезался в ограждение и перевернулся. Сейчас полиция ведет расследование, чтобы установить причины ДТП.
Ранее в ДТП попал и автобус с туристами из России. Одиннадцать человек получили травмы. Инцидент произошел на территории отеля в районе национального парка Сай Йок.
