Лавров назвал ключевой фактор для завершения конфликта на Украине

Лавров: учет российских интересов при завершении конфликта на Украине неизбежен
09 ноября 2025 в 12:20
Лавров заявил, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт

Лавров заявил, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Завершение конфликта на Украине невозможно без учета российских интересов и искоренения его первопричин. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Завершение конфликта, на наш взгляд, невозможно без учета российских интересов и искоренения его первопричин», — подчеркнул Лавров. Его слова передает РИА «Новости».

Он также добавил, что вопрос о принадлежности Крыма для российской стороны закрыт, напомнив о референдуме. «Что касается Крыма и Севастополя, то жители полуострова еще в марте 2014 года на референдуме реализовали свое право на самоопределение, высказавшись за воссоединение с Россией», — указал министр.

В 2014 году 18 марта Крым присоединился к России посредством референдума. Подавляющее большинство жителей полуострова выразили свое желание войти в состав РФ. Конституция Республики была принята 11 апреля того же года. Как проходило воссоединение полуострова — в материале URA.RU.

