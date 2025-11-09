Лавров назвал ключевой фактор для завершения конфликта на Украине
Лавров заявил, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Завершение конфликта на Украине невозможно без учета российских интересов и искоренения его первопричин. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Завершение конфликта, на наш взгляд, невозможно без учета российских интересов и искоренения его первопричин», — подчеркнул Лавров. Его слова передает РИА «Новости».
Он также добавил, что вопрос о принадлежности Крыма для российской стороны закрыт, напомнив о референдуме. «Что касается Крыма и Севастополя, то жители полуострова еще в марте 2014 года на референдуме реализовали свое право на самоопределение, высказавшись за воссоединение с Россией», — указал министр.
В 2014 году 18 марта Крым присоединился к России посредством референдума. Подавляющее большинство жителей полуострова выразили свое желание войти в состав РФ. Конституция Республики была принята 11 апреля того же года. Как проходило воссоединение полуострова — в материале URA.RU.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
