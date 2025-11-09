Лавров назвал ключевой фактор для завершения конфликта на Украине

Лавров заявил, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт Фото: Роман Наумов © URA.RU

Завершение конфликта на Украине невозможно без учета российских интересов и искоренения его первопричин. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Завершение конфликта, на наш взгляд, невозможно без учета российских интересов и искоренения его первопричин», — подчеркнул Лавров. Его слова передает РИА «Новости».

Он также добавил, что вопрос о принадлежности Крыма для российской стороны закрыт, напомнив о референдуме. «Что касается Крыма и Севастополя, то жители полуострова еще в марте 2014 года на референдуме реализовали свое право на самоопределение, высказавшись за воссоединение с Россией», — указал министр.

