Лавров выразил разочарование уровнем отношений с США
В отношениях с США есть еще много проблем, заявил Лавров
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Диалог между Россией и США по двусторонним вопросам продолжается, хотя и медленнее, чем ожидалось. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«С приходом новой администрации мы ощутили готовность с ее стороны возобновить диалог. Он идет, но не так быстро, как хотелось бы», — передает слова Лаврова РИА Новости. По словам министра, многочисленные проблемы в отношениях сохраняются с предыдущей американской администрации, и их решение потребует значительного времени.
Было упомянуто, что весной состоялись два раунда консультаций, в ходе которых удалось достичь определенных договоренностей по улучшению условий работы дипломатических представительств. Лавров подчеркнул, что Россия считает важным расширить повестку и включить в нее такие вопросы, как восстановление прямого авиасообщения и возврат российской дипломатической собственности.
Как сообщил министр, в настоящее время продолжаются рабочие контакты по возможному продолжению диалога. По его словам, российская сторона уже передала американским партнерам свои предложения как по вопросу дипломатической недвижимости, так и по авиасообщению, и теперь ожидает ответа.
