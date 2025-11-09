Лавров выразил разочарование уровнем отношений с США

В отношениях с США есть еще много проблем, заявил Лавров Фото: Роман Наумов © URA.RU

Диалог между Россией и США по двусторонним вопросам продолжается, хотя и медленнее, чем ожидалось. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«С приходом новой администрации мы ощутили готовность с ее стороны возобновить диалог. Он идет, но не так быстро, как хотелось бы», — передает слова Лаврова РИА Новости. По словам министра, многочисленные проблемы в отношениях сохраняются с предыдущей американской администрации, и их решение потребует значительного времени.

Было упомянуто, что весной состоялись два раунда консультаций, в ходе которых удалось достичь определенных договоренностей по улучшению условий работы дипломатических представительств. Лавров подчеркнул, что Россия считает важным расширить повестку и включить в нее такие вопросы, как восстановление прямого авиасообщения и возврат российской дипломатической собственности.

