Володин раскрыл главный секрет долголетия

Секрет долгой жизни кроется в умении жить осмысленно и полноценно в настоящем. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Долголетие — это результат настоящей, полной жизни здесь и сейчас, в которой хочется жить», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что анализ данных с помощью искусственного интеллекта о долгожителях показал, что главным условием продолжительной жизни является не питание, спорт или генетика, а низкий уровень хронического стресса. Под этим понимается внутренний конфликт, возникающий при несоответствии реальной жизни человека его истинным потребностям.

По словам Володина, ИИ сформулировал несколько принципов долголетия, среди которых — прекращение внутреннего сопротивления при выполнении действий, отказ от накопительства жизненных планов на будущее и важность качественных социальных связей. Подчеркивалось, что наличие хотя бы одного близкого человека, с которым можно быть собой, продлевает жизнь больше, чем любая диета. Также указывалось на необходимость наличия жизненной цели и избегания одержимости оптимизацией здоровья.

