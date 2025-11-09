Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Здоровье

Володин раскрыл главный секрет долголетия

Володин: ведение настоящей и полной жизни ведет к долголетию
09 ноября 2025 в 13:25
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Володин выявил секреты долгой жизни

Володин выявил секреты долгой жизни

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Секрет долгой жизни кроется в умении жить осмысленно и полноценно в настоящем. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Долголетие — это результат настоящей, полной жизни здесь и сейчас, в которой хочется жить», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что анализ данных с помощью искусственного интеллекта о долгожителях показал, что главным условием продолжительной жизни является не питание, спорт или генетика, а низкий уровень хронического стресса. Под этим понимается внутренний конфликт, возникающий при несоответствии реальной жизни человека его истинным потребностям.

По словам Володина, ИИ сформулировал несколько принципов долголетия, среди которых — прекращение внутреннего сопротивления при выполнении действий, отказ от накопительства жизненных планов на будущее и важность качественных социальных связей. Подчеркивалось, что наличие хотя бы одного близкого человека, с которым можно быть собой, продлевает жизнь больше, чем любая диета. Также указывалось на необходимость наличия жизненной цели и избегания одержимости оптимизацией здоровья.

Продолжение после рекламы

Искусственный интеллект также показал, что долголетие является результатом гармоничной жизни в соответствии с собственными потребностями, а не следствием следования строгим правилам. Ключевым условием является прекращение существования в режиме постоянного напряжения, вызванного жизнью «не своей» жизнью, заключил Володин.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал