Тайфуны разрушают Филиппины, сотни тысяч людей эвакуированы: обстановка на островах и страшные кадры

109 человек числятся пропавшими без вести из-за тайфуна, указано в материале (архивное фото) Фото: Пресс-служба Роскосмоса

Из-за тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах погибло 224 человека, а пропало без вести свыше сотни. Из-за разрушений людям приходится оставлять свои дома. Об этом сообщили местные телеканалы.

На регион также обрушился другой тайфун Фунг-Вонг, который также привел к эвакуации более 100 тысяч человек. В нескольких частях острова объявлены высшие уровни сигналов и режим ЧП. Последствия стихийных бедствий на Филлипинах — в материале URA.RU.

Погибло более 220 человек

Тем временем другой тайфун «Калмаэги» стал причиной гибели 224 человек. Об этом сообщил местный телеканал GMA News. Тем временем пропавшими без вести числятся 109 человек.

Число пострадавших в результате бедствия людей — 526 человек. И еще несколько сотен тысяч граждан вынуждены покинуть свои дома. В 53 населенных пунктах объявлен режим ЧП, а президент страны Фердинанд Маркос-младший объявил о введении в республике национального бедствия.

Более 100 тысяч человек эвакуировано

Тем временем из-за другого тайфуна, Фунг-Вонг, на Филиппинах было эвакуировано более 100 тысяч человек. Помимо этого, была объявлена штормовая тревога на большей части страны. Об этом сообщали иностранные СМИ.

«На Филиппинах эвакуировано более 100 000 жителей в восточных и северных регионах», — указано в материале Reuters. Тайфун вызовет проливные дожди, разрушительные ветры и штормовые волны.

Скорость устойчивого ветра достигает 185 километров в час, а порывы могут усиливаться до 230 километров в час. На юго-востоке Лусона, в том числе в Катандуанес и прибрежных районах Камаринес-Норте и Камаринес-Сур, введен наивысший уровень предупреждения. Тем временем в Манильском мегаполисе и близлежащих районах действует сигнал № 3 (при 5-ом наивысшем).

Угроза штормового нагона в заливе Балер

На Филиппинах обеспокоены огромными волнами в заливе Балер из-за тайфуна Фунг-Вонг. Они уже обрушились на побережье Авроры на острове Лусон. Об этом сообщил BackPirch Weather в соцсети X.

«Если шторм обрушится на сушу к югу от залива, он может направить опасный поток морской воды прямо в Балер», — указано в сообщении. Отмечается, что сильные и внезапные наводнения уже происходят во многих местах из-за пресной воды. В дальнейшем ситуация будет становиться хуже.

Сигналы тайфунов в разных частях Филиппин

Система сигналов тайфунов — механизм оповещения населения, который использует шкалу числовых уровней (как правило, от 1 до 5) для информирования о степени угрозы и времени приближения стихийного бедствия. Чем выше номер сигнала, тем более серьезной считается опасность. Так, сигнал № 1 может свидетельствовать о возможном усилении ветра до 30–60 км/ч в течение 36 часов, тогда как сигнал № 5 указывает на вероятность возникновения экстремально сильного ветра со скоростью более 185 км/ч в течение 12 часов.

Так, в самом эпицентре (с 5-м сигналом) находятся: центральная часть Авроры (Сан-Луис, Балер, Мария-Аврора, Дипакулао) Острова Полильо, северная часть Северного побережья Камаринеса (Дает, Талисай, Паракале, Винзонс, Хосе Панганибан, Мерседес, Басуд) и восточная часть Камаринес-Сур (Сирума, Карамоан, Гарчиторена, Тинамбак, Лагоноя) Катандуанес.

Ситуация складывается получше (с 4-м сигналом и скоростью от 118 до 184 км/ч) в южной части Исабелы (Сан-Агустин, Джонс, Эчаге, Динапиге, Сан-Гильермо), Квирино, восточной части Новой Вискайи (Дупакс-дель-Сур, Дупакс-дель-Норте, Альфонсо Кастаньеда, Касибу). Также 4-й сигнал в остальной части часть Авроры, Новой Эсихе, самой восточной части Пампанги (Кандаба).