Лавров признал бессилие США перед Зеленским

«Тогда на саммите на Аляске американцы заверили нас, что смогут добиться того, чтобы Зеленский не препятствовал достижению мира. Судя по всему, в этом вопросе возникли определенные трудности», — передает слова Лаврова РИА Новости. Он также добавил, что, по полученным данным, в Брюсселе и Лондоне предпринимаются попытки убедить Вашингтон отказаться от политико-дипломатического урегулирования кризиса.