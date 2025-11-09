Гражданин Китая хотел вывезти золото из России на 50 млн рублей

Гражданин Китая задержан Фото: Илья Московец © URA.RU

В Забайкальском крае был задержан гражданин Китая при попытке незаконно вывезти партию золотых слитков. Сообщается, что 15 слитков общим весом около 5,5 кг химически чистого золота были обнаружены в тайнике туристического автобуса, которым управлял задержанный. По данным из материалов суда, общая стоимость изъятого драгоценного металла оценивается почти в 50 миллионов рублей.

По имеющейся информации, водитель автобуса Ли Бинсэнь получил предложение от незнакомого соотечественника перевезти слитки через границу за вознаграждение в две тысячи юаней. Уточняется, что при таможенном досмотре золото было обнаружено, хотя перевозчик заранее заявил об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию. После возбуждения уголовного дела фигурант полностью признал свою вину.