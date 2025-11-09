Гражданин Китая хотел вывезти золото из России на 50 млн рублей
Гражданин Китая задержан
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Забайкальском крае был задержан гражданин Китая при попытке незаконно вывезти партию золотых слитков. Сообщается, что 15 слитков общим весом около 5,5 кг химически чистого золота были обнаружены в тайнике туристического автобуса, которым управлял задержанный. По данным из материалов суда, общая стоимость изъятого драгоценного металла оценивается почти в 50 миллионов рублей.
По имеющейся информации, водитель автобуса Ли Бинсэнь получил предложение от незнакомого соотечественника перевезти слитки через границу за вознаграждение в две тысячи юаней. Уточняется, что при таможенном досмотре золото было обнаружено, хотя перевозчик заранее заявил об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию. После возбуждения уголовного дела фигурант полностью признал свою вину.
Как стало известно, первоначально суд назначил водителю штраф, оставив слитки на хранении до установления всех обстоятельств дела. Однако, по сведениям, обвинение обжаловало этот приговор, настаивая на конфискации ценностей в государственную собственность. В результате Забайкальский краевой суд удовлетворил это требование, и золотые слитки были обращены в доход Российской Федерации.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.