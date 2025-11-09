Лавров разрушил планы Запада о конфискации российских активов

Еврокомиссия цинично трактует Устав ООН, заявил Лавров Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Не существует легальных способов для изъятия замороженных российских активов. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Как бы ни была обставлена схема отъема российских денег, легального способа сделать это не существует», — передает слова Лаврова РИА Новости. Он добавил, что любые схемы конфискации являются противозаконными, независимо от того, как они могут быть оформлены.

По словам министра, действия Европейской комиссии давно характеризуются цинизмом в трактовке Устава ООН и других международно-правовых норм. Было отмечено, что это относится в том числе к положениям о суверенном иммунитете и неприкосновенности активов центральных банков.

