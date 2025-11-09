Трамп заснул на важном совещании в Овальном кабинете

Трампа критикуют за «сон» на важном заседании Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

В социальных сетях распространились фотографии, на которых президент США Дональд Трамп сидит с закрытыми глазами во время заявления в Овальном кабинете. Тогда президент участвовал в объявлении о снижении цен на популярные препараты для похудения. Фото быстро появилось в соцсетях и привлекло внимание оппонентов главы государства.

«Кадры, на которых Дональд Трамп, по-видимому, закрывает глаза во время заявления в Овальном кабинете на этой неделе, быстро распространились по социальным сетям в эти выходные», — пишет CNN. Критики Трампа не упустили возможности высказаться по поводу инцидента.

Пресс-служба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, одного из главных противников президента, опубликовала фотографии с мероприятия с подписью: «сонливый Дон вернулся». В то же время представитель Белого дома Тейлор Роджерс в беседе с телеканалом заявил: «Президент не спал; более того, он говорил все время и отвечал на многочисленные вопросы прессы во время этого объявления, которое представляет собой историческое снижение цен для американцев на два препарата, помогающих людям, борющимся с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением и другими заболеваниями».

За день до мероприятия Трамп отправился в Майами, чтобы выступить с речью по экономическим вопросам, которая длилась более часа. В конце прошлого месяца он также совершил турне по трем странам Азии.

Тем не менее вопросы о здоровье 79-летнего президента не утихают. В начале октября военные и чиновники США отметили проблемы с когнитивными функциями Трампа, передает RT.