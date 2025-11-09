Логотип РИА URA.RU
В МИД РФ раскрыли детали договоренностей на Аляске

Лавров: договоренности с Аляски не отменяют итоги референдумов
09 ноября 2025 в 12:28
Россия продолжает стоять на своих позициях, заявил Лавров

Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Достигнутые на Аляске договоренности по Украине носят компромиссный характер, но при этом Россия не ставит под сомнение результаты референдумов 2014 и 2022 годов. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Несмотря на их, по сути, компромиссный характер, мы не отказывались и не отказываемся от принципиальных для нас моментов», — передает слова Лаврова РИА Новости. Глава МИД подчеркнул, что российская сторона не отказывается от ключевых вопросов, включая территориальную целостность страны. Достигнутые договоренности не ставят под сомнение результаты референдумов 2014 и 2022 годов.

Лавров отметил, что американская сторона понимает неприкосновенность решений жителей Крыма, Донбасса и Новороссии о воссоединении с Россией. Также было указано, что Россия продолжает настаивать на необходимости устранения первоначальных причин конфликта. Как сообщил министр, этот вопрос остается важным элементом позиции российской стороны в переговорном процессе.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

