В МИД РФ раскрыли детали договоренностей на Аляске

Россия продолжает стоять на своих позициях, заявил Лавров Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Достигнутые на Аляске договоренности по Украине носят компромиссный характер, но при этом Россия не ставит под сомнение результаты референдумов 2014 и 2022 годов. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Несмотря на их, по сути, компромиссный характер, мы не отказывались и не отказываемся от принципиальных для нас моментов», — передает слова Лаврова РИА Новости. Глава МИД подчеркнул, что российская сторона не отказывается от ключевых вопросов, включая территориальную целостность страны. Достигнутые договоренности не ставят под сомнение результаты референдумов 2014 и 2022 годов.