Количество заразившихся ботулизмом в Москве увеличилось
Шесть человек пострадали от отравления соленьями в Москве
В Москве зафиксировано несколько случаев заражения ботулизмом. Как подтвердили в столичном Департаменте здравоохранения, речь идет о шести пострадавших.
«В СМИ появилась информация о заражении ботулизмом —Департамент здравоохранения Москвы подтверждает шесть случаев», — говорится в сообщении официального telegram-канала столичного Депздрава. Там добавили, что пострадавшие проживали совместно. По имеющейся информации, отравление произошло после употребления домашних солений.
Сообщается, что все пациенты были госпитализированы в профильный инфекционный стационар, где им оказывается необходимая медицинская помощь. По данным ведомства, их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.
Было отмечено, что специалисты Роспотребнадзора и Департамента здравоохранения проводят эпидемиологическое расследование и определяют конкретные продукты, ставшие источником отравления. По заверениям медиков, распространения заболевания не ожидается, поскольку ботулизм не передается между людьми.
