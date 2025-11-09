Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Количество заразившихся ботулизмом в Москве увеличилось

Депздрав Москвы подтвердил шесть случаев заболевания ботулизмом
09 ноября 2025 в 12:55
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Москве зафиксировано несколько случаев заражения ботулизмом. Как подтвердили в столичном Департаменте здравоохранения, речь идет о шести пострадавших.

«В СМИ появилась информация о заражении ботулизмом —Департамент здравоохранения Москвы подтверждает шесть случаев», — говорится в сообщении официального telegram-канала столичного Депздрава. Там добавили, что пострадавшие проживали совместно. По имеющейся информации, отравление произошло после употребления домашних солений.

Сообщается, что все пациенты были госпитализированы в профильный инфекционный стационар, где им оказывается необходимая медицинская помощь. По данным ведомства, их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

Было отмечено, что специалисты Роспотребнадзора и Департамента здравоохранения проводят эпидемиологическое расследование и определяют конкретные продукты, ставшие источником отравления. По заверениям медиков, распространения заболевания не ожидается, поскольку ботулизм не передается между людьми.

