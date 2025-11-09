Количество заразившихся ботулизмом в Москве увеличилось

Шесть человек пострадали от отравления соленьями в Москве Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Москве зафиксировано несколько случаев заражения ботулизмом. Как подтвердили в столичном Департаменте здравоохранения, речь идет о шести пострадавших.

«В СМИ появилась информация о заражении ботулизмом —Департамент здравоохранения Москвы подтверждает шесть случаев», — говорится в сообщении официального telegram-канала столичного Депздрава. Там добавили, что пострадавшие проживали совместно. По имеющейся информации, отравление произошло после употребления домашних солений.

Сообщается, что все пациенты были госпитализированы в профильный инфекционный стационар, где им оказывается необходимая медицинская помощь. По данным ведомства, их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

