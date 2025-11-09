Чеботина высказалась о своем отношении к Соседову после скандала

Люся Чеботина примирилась с Соседовым и Резником после скандала с критикой Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Певица Люся Чеботина неожиданно изменила тон в отношении музыкальных критиков Сергея Соседова и Ильи Резника после разгоревшегося ранее скандала. Артистка положительно высказалась о музыкальных критиках. Об этом сообщают СМИ. Ранее в были сообщения, что Соседов якобы назвал творчество певицы «сплошной серостью и пошлостью».

«Абсолютно шикарно (отношусь к ним). Прекрасные, творческие, талантливые ребята. Как бы я слышала, что Сергей объявил, что, оказывается, он такого не говорил. С учетом такого заявления, я теперь подозреваю, что и Илья Резник, скорее всего, тоже такое не говорил». Об этом с теплом сказала Чеботина на концерте «Звезды Востока».

Также ранее сообщалось, что критик заявил журналистам, что певице не место на сцене. В свою очередь Чеботина сделала резкое заявление, пытаясь отстоять свое творчество. Подробнее о скандале — в материале URA.RU. Сам музыкальный критик впоследствии опроверг эти слова.

