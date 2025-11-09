Лавров раскрыл реакцию США на идею Путина о продлении ДСНВ

США рассматривают идею Путина о продлении ДСНВ, заявил Лавров Фото: Роман Наумов © URA.RU

США по дипломатическим каналам сообщили о рассмотрении идеи президента РФ Владимира Путина о сохранении после февраля 2026 года ограничений, заложенных в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом журналистам рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

«Пока содержательной реакции от Вашингтона не поступало. Как нам было сказано по дипломатическим каналам, „вопрос рассматривается“, — сказал министр. Его слова передает РИА „Новости“.

По словам министра, идея президента РФ проста и не требует углубленного обсуждения. «Выдвинутая президентом Путиным конструктивная инициатива в сфере „пост-ДСНВ“ говорит сама за себя. Она лишена „двойного дна“», — отметил Сергей Лавров, отметив, что Кремль не видит необходимости в углубленном обсуждении данной идеи. Министр также подчеркнул, что Россия не собирается уговаривать США принять предложение и будет придерживаться добровольных ограничений только при условии взаимности.

