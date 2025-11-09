Лавров раскрыл реакцию США на идею Путина о продлении ДСНВ
Фото: Роман Наумов © URA.RU
США по дипломатическим каналам сообщили о рассмотрении идеи президента РФ Владимира Путина о сохранении после февраля 2026 года ограничений, заложенных в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом журналистам рассказал глава МИД России Сергей Лавров.
«Пока содержательной реакции от Вашингтона не поступало. Как нам было сказано по дипломатическим каналам, „вопрос рассматривается“, — сказал министр. Его слова передает РИА „Новости“.
По словам министра, идея президента РФ проста и не требует углубленного обсуждения. «Выдвинутая президентом Путиным конструктивная инициатива в сфере „пост-ДСНВ“ говорит сама за себя. Она лишена „двойного дна“», — отметил Сергей Лавров, отметив, что Кремль не видит необходимости в углубленном обсуждении данной идеи. Министр также подчеркнул, что Россия не собирается уговаривать США принять предложение и будет придерживаться добровольных ограничений только при условии взаимности.
Ранее президент Путин заявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года в течение года продолжать соблюдать ограничения ДСНВ. По мнению главы государства, такие шаги принесут результат при условии ответных действий со стороны США, передает РАПСИ. Ряд СМИ сообщал, что президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идеей.
