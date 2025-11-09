В Венгрии вынесли жесткое предупреждение Зеленскому
Кошкович предупредил Зеленского не трогать «Дружбу»
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович предупредил президента Украины Владимира Зеленского о возможных последствиях в случае повреждения нефтепровода «Дружба». Свое мнение он опубликовал в соцсетях.
«Что-то мне подсказывает, что нам придется поставлять еще больше электричества из Венгрии… Чтобы с „Дружбой“ ничего не произошло, Зеленский», — заявил аналитик. Об этом он написал в соцсети Х.
Конфликт между Киевом и Будапештом обострился после предполагаемой атаки на нефтепровод «Дружба». Глава венгерского МИД Петр Сийярто призвал Украину прекратить угрозы и атаки на критическую для энергоснабжения Венгрии инфраструктуру. Он заявил, что атаки на «Дружбу» фактически означают атаки на суверенитет страны, передает RT.
Компания «Центрэнерго» сообщила, что из-за российских ударов на всех государственных ТЭС Украины остановилась генерация. «Укрэнерго» проинформировало о серии отключений электроэнергии в разных регионах страны. В ответ на призывы Венгрии украинский министр иностранных дел Андрей Сибига посоветовал не указывать Зеленскому, «что делать и говорить», и порекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.