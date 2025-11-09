В Венгрии вынесли жесткое предупреждение Зеленскому

Кошкович предупредил Зеленского не трогать «Дружбу» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович предупредил президента Украины Владимира Зеленского о возможных последствиях в случае повреждения нефтепровода «Дружба». Свое мнение он опубликовал в соцсетях.

«Что-то мне подсказывает, что нам придется поставлять еще больше электричества из Венгрии… Чтобы с „Дружбой“ ничего не произошло, Зеленский», — заявил аналитик. Об этом он написал в соцсети Х.

Конфликт между Киевом и Будапештом обострился после предполагаемой атаки на нефтепровод «Дружба». Глава венгерского МИД Петр Сийярто призвал Украину прекратить угрозы и атаки на критическую для энергоснабжения Венгрии инфраструктуру. Он заявил, что атаки на «Дружбу» фактически означают атаки на суверенитет страны, передает RT.

