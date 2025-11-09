На Солнце произошел сильный взрыв Фото: Создано в Midjourney

На Солнце произошел мощный взрыв. Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) сообщила, что выброс плазмы произошел вдоль линии Солнце — Земля и частично смещен к северу. Тамже заявили о высоком уровне мощности взрыва.

«На Солнце происходит сильный взрыв на линии Солнце-Земля. Максимум пока не известен», — сообщили представители лаборатории в своем telegram-канале. Там отметили, что взрыв может оказать влияние на Землю.

Окончательный балл события — X1.79 (высший уровень мощности взрыва). Ведомство также сообщило, что в течение 10–15 минут будет опубликовано видео события.

Солнечные вспышки разделяются на пять основных классов по мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Класс M — предпоследний по шкале, и его излучение в десять раз мощнее предыдущего класса C. Мощные вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. В случае достижения облаков плазмы Земли возможны нарушения магнитосферы планеты и возникновение магнитных бурь.