Общество

Россия ожидает важное решение США по Украине

09 ноября 2025 в 12:32
09 ноября 2025 в 12:32
Россия хочет, чтобы США подтвердили актуальность договоренностей по Украине, заявил Лавров

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия хочет, чтобы США подтвердили актуальность договоренностей по Украине, заявил Лавров

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия ожидает, что США подтвердят актуальность договоренностей по Украине, достигнутых на лидерском саммите на Аляске. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«Сейчас мы ждем от США подтверждения того, что анкориджские договоренности остаются в силе», — заявил Лавров. Его слова передает РИА «Новости». По словам министра, сейчас Россия ждет от США подтверждения того, что анкориджские договоренности остаются в силе. 

На встрече на Аляске в Анкоридже 15 августа президенты России и США обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера дали положительную оценку встрече.

Глава РФ Владимир Путин по итогам саммита заявил о возможности завершения конфликта на Украине и подчеркнул заинтересованность России в долгосрочном урегулировании ситуации. Президент не раз отмечал, что для устойчивого решения украинского кризиса необходимо устранить его первопричины. Все о прошедшей встрече — в отдельном сюжете URA.RU.

