Россия ожидает важное решение США по Украине

Россия ожидает, что США подтвердят актуальность договоренностей по Украине, достигнутых на лидерском саммите на Аляске. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«Сейчас мы ждем от США подтверждения того, что анкориджские договоренности остаются в силе», — заявил Лавров. Его слова передает РИА «Новости». По словам министра, сейчас Россия ждет от США подтверждения того, что анкориджские договоренности остаются в силе.

На встрече на Аляске в Анкоридже 15 августа президенты России и США обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера дали положительную оценку встрече.

