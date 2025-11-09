В Тульской области задержан мужчина причастный к обрушению дома
В Тульской области задержали мужчину, который причастен к частичному обрушению многоквартирного дома. Об этом сообщает СУ СК по Тульской области.
«Следствием установлено, что ночью 08 ноября 2025 года мужчина, проживающий в квартире на первом этаже многоквартирного дома по улице Ленина в р.п. Куркино, самостоятельно осуществил демонтаж заглушки внутридомового газового оборудования, в результате чего в его жилище скопился природный газ, который он поджег с помощью зажигалки» — написал СК в социальной сети.
В настоящее время мужчина 37-ми лет задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших, совершенное общеопасным способом). Расследование продолжается.
