В Тульской области задержан мужчина причастный к обрушению дома

В Тульской области задержали мужчину, который причастен к частичному обрушению многоквартирного дома. Об этом сообщает СУ СК по Тульской области.

«Следствием установлено, что ночью 08 ноября 2025 года мужчина, проживающий в квартире на первом этаже многоквартирного дома по улице Ленина в р.п. Куркино, самостоятельно осуществил демонтаж заглушки внутридомового газового оборудования, в результате чего в его жилище скопился природный газ, который он поджег с помощью зажигалки» — написал СК в социальной сети.