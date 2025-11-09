Лодка с сотнями мигрантов затонула в Малайзии
На месте происшествия найдены 10 выживших и одно тело женщины, указано в материале (архивное фото)
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Лодка с несколькими сотнями мигрантов затонула у границы Таиланда и Малайзии. Есть погибшие. Об этом сообщили в морском управлении Малайзии.
«Сотни людей пропали без вести в воскресенье после затопления судна у границы Таиланда и Малайзии. Как сообщило морское управление Малайзии, 10 выживших и одно тело были обнаружены», — указано в материале телеканала CNN, который приводит информацию.
По словам первого адмирала Ромли Мустафы, директора управления северных малазийских штатов Кедах и Перлис, примерно через три дня после крушения судна с примерно 300 людьми на борту могут быть еще жертвы. В материале указано, что среди выживших были найдены трое мужчин из Мьянмы, двое из племени рохинджа и один бангладешец. Тело погибшей женщины также было из племени рохинджа.
Крушения судов с людьми на борту происходят и в других регионах мира. Например, в Ямальском районе ЯНАО 15 октября 2025 года лодка с тремя людьми пропала после столкновения с баржей на реке Хаманельская Обь. К поисково-спасательной операции привлекли сотрудников поисково-спасательного подразделения и волонтеров.
