Baza: треки Паши Техника стали пропадать с музыкальных площадок

Около 80 треков Паши Техника пропали со стриминговых платформ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Около 80 треков рэпера Паши Техника исчезли со стриминговых платформ. По информации telegram-канала Baza, причиной стали споры между наследниками артиста и его менеджером по поводу роялти.

«Около 80 треков Паши Техника пропали со стриминговых платформ из-за спора его наследников за роялти», — сообщил telegram-канал. По данным источника, конфликт возник из-за условий контракта, который Паша Техника заключил с лейблом А+ в 2023 году.

Рэпер получил аванс, а прибыль должен был получить после того, как доходы от треков превысят сумму задатка. При этом 30 % роялти по договору полагались менеджеру артиста Марку Яровному.

После смерти рэпера его семья во главе с вдовой Евой Карицкой встретилась с руководством лейбла. Марк заявил, что готов отдать свои 30 % родным Паши, но тогда достичь соглашения не удалось — Карицкая еще не вступила в наследство. Спустя полгода у вдовы появились претензии к Марку, и в итоге юристы семьи добились удаления треков с площадок.

Среди удаленных композиций — альбомы, которые Техника выпустил в составе группы «Каптерка», а также совместный альбом «Кипятильник» с Metox. По информации Baza, эти альбомы в ближайшее время будут перезаписаны без куплетов Паши Техника.