«Ушла эпоха»: как звезды отреагировали на смерть Паши Техника

Умер Паша Техник

05 апреля 2025 в 02:41 Размер текста - 17 +

Несколько дней рэпер был подключен к аппарату ИВЛ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В больнице Таиланда скончался рэпер Паша Техник. Ранее его ввели в искусственную кому. Причиной тяжелого состояния Павла Ивлева (настоящее имя исполнителя) стал септический шок, на фоне которого развилась тяжелая бактериальная пневмония и случился отказ органов. Эпатажному артисту андерграундной сцены было 40 лет. URA.RU собрал отзывы друзей и коллег музыканта, которые отреагировали на его смерть. Собчак: «Паши не стало… сил близким… RIP» Собчак до последнего надеялась на лучшее Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сообщая у смерти Паши Техника, журналистка Ксения Собчак принесла соболезнования его родным. Телеведущая ранее пыталась помочь в сложившейся трагической ситуации. «Паши не стало…сил близким…RIP», — такие строчки она написала в своем telegram-канале. До последнего времени Собчак активно общалась с родственниками музыканта и пыталась оказать им всестороннюю поддержку. Мусагалиев: «Паша Техник умер. Соболезнования родным и близким» Мусагалиев принес соболезнования родным музыканта Фото: Роман Наумов © URA.RU Телеведущий, юморист и актер Азамат Мусагалиев выложил в своем telegram-канале черно-белую фотографию. На ней изображен он сам, пожимающий на сцене руку Паше Технику. «Паша Техник умер. Соболезнования родным и близким», — лаконично выразился Мусагалиев. Гуф: «Он очень умный, порядочный, веселый, классный парень» Новость по теме Паша Техник умер: кто такой, чем известен и из-за чего умер Рэпер Гуф (Алексей Долматов) также поделился своими эмоциями о недавно ушедшем из жизни Паше Технике. Артист рассказал, что последний раз виделся с Ивлевым в реабилитационном центре 8 марта и выразил свое сожаление по поводу его смерти. «Он очень умный, порядочный, веселый, классный парень. Гораздо интеллигентнее, чем его знает общая масса. Мы не были супердрузьями, но мы всегда радовались друг другу и общались на взаимоуважении. Жалко, не то слово. Но я как будто уже был готов к такой новости еще неделю назад, когда узнал, насколько там все плохо. Я очень любил Пашка. Земля пухом», — сказал Гуф telegram-каналу Super. Барецкий: «Земля пухом, Паша!» Совместным снимком с Пашей Техником поделился шоумен Стас Барецкий. На нем два музыканта запечатлены в обнимку. «Земля пухом, Паша!» — такой подписью сопроводил фото в своем telegram-канале Барецкий. «Добрый Паша был и веселый. Наркотики его сожрали, даже не они, а этот модный стиль жизни, который царит в клубах. Мир, где все завязано на наркоте, музыке и моде — он был королем, и умер как отрицательный герой, сгоревший от наркотиков», — прокомментировал уход Ивлева сайту Life Барецкий. Харламов: «Очень жаль» Харламов отреагировал на смерть Паши Техника Фото: Владимир Андреев © URA.RU Юморист Гарик Харламов тоже выразил соболезнования после смерти Паши Техника. Он опубликовал строчки скорби в своем telegram-канале. «Очень жаль. Соболезнования родным и близким. Паша Техник покинул этот мир», — написал шоумен. Яровный: «Ушла эпоха» Новость по теме Паша Техник умер: кто такой, чем известен и из-за чего умер Участник группы «Каптерка» Марк Яровный вместе с коллегами-музыкантами выразил свои чувства в связи с кончиной Паши Техника. В своем сообщении в социальных сетях он подчеркнул глубокую личную утрату и шок от случившегося. «Ушла эпоха, и с этим человеком часть меня. Это [ужас] какой-то. Не могу осознать», — написал в telegram-канале Яровный. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В больнице Таиланда скончался рэпер Паша Техник. Ранее его ввели в искусственную кому. Причиной тяжелого состояния Павла Ивлева (настоящее имя исполнителя) стал септический шок, на фоне которого развилась тяжелая бактериальная пневмония и случился отказ органов. Эпатажному артисту андерграундной сцены было 40 лет. URA.RU собрал отзывы друзей и коллег музыканта, которые отреагировали на его смерть. Сообщая у смерти Паши Техника, журналистка Ксения Собчак принесла соболезнования его родным. Телеведущая ранее пыталась помочь в сложившейся трагической ситуации. «Паши не стало…сил близким…RIP», — такие строчки она написала в своем telegram-канале. До последнего времени Собчак активно общалась с родственниками музыканта и пыталась оказать им всестороннюю поддержку. Телеведущий, юморист и актер Азамат Мусагалиев выложил в своем telegram-канале черно-белую фотографию. На ней изображен он сам, пожимающий на сцене руку Паше Технику. «Паша Техник умер. Соболезнования родным и близким», — лаконично выразился Мусагалиев. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) также поделился своими эмоциями о недавно ушедшем из жизни Паше Технике. Артист рассказал, что последний раз виделся с Ивлевым в реабилитационном центре 8 марта и выразил свое сожаление по поводу его смерти. «Он очень умный, порядочный, веселый, классный парень. Гораздо интеллигентнее, чем его знает общая масса. Мы не были супердрузьями, но мы всегда радовались друг другу и общались на взаимоуважении. Жалко, не то слово. Но я как будто уже был готов к такой новости еще неделю назад, когда узнал, насколько там все плохо. Я очень любил Пашка. Земля пухом», — сказал Гуф telegram-каналу Super. Совместным снимком с Пашей Техником поделился шоумен Стас Барецкий. На нем два музыканта запечатлены в обнимку. «Земля пухом, Паша!» — такой подписью сопроводил фото в своем telegram-канале Барецкий. «Добрый Паша был и веселый. Наркотики его сожрали, даже не они, а этот модный стиль жизни, который царит в клубах. Мир, где все завязано на наркоте, музыке и моде — он был королем, и умер как отрицательный герой, сгоревший от наркотиков», — прокомментировал уход Ивлева сайту Life Барецкий. Юморист Гарик Харламов тоже выразил соболезнования после смерти Паши Техника. Он опубликовал строчки скорби в своем telegram-канале. «Очень жаль. Соболезнования родным и близким. Паша Техник покинул этот мир», — написал шоумен. Участник группы «Каптерка» Марк Яровный вместе с коллегами-музыкантами выразил свои чувства в связи с кончиной Паши Техника. В своем сообщении в социальных сетях он подчеркнул глубокую личную утрату и шок от случившегося. «Ушла эпоха, и с этим человеком часть меня. Это [ужас] какой-то. Не могу осознать», — написал в telegram-канале Яровный.