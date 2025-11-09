Axios: США больше не могут поставлять оружие для Украины
США приостановили военные поставки Украине
Фото: Marine Corps Sgt. Miguel Rosales / U.S. Department of Defense
Экспорт американского оружия в поддержку Украины и союзников по НАТО на сумму более 5 миллиардов долларов задержан из-за приостановки работы правительства США (шатдауна). Об этом сообщает Axios.
«Экспорт американского оружия для поддержки союзников по НАТО и Украины был задержан из-за приостановки работы правительства на сумму более 5 миллиардов долларов», — передают авторы материала. Приостановка американского правительства, который также называют «шатдаун» действует с 1 октября и длится уже 40-й день.
Это приводит к вынужденным отпускам сотрудников, приостановке программ и замедлению деятельности государственных учреждений. Приостановка работы правительства США оказывает влияние не только на оборонную сферу, но и на другие области, зависящие от деятельности федеральных органов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.