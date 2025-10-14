14 октября 2025

Влюбленный пермяк-ревнивец по ошибке сжег три чужих автомобиля. Видео

МВД: пермяка-ревнивца осудят за поджог авто соперника и трех соседних машин
Владельцы сгоревших автомобилей оценили ущерб примерно в 2 млн рублей каждый
Житель Пермского края предстанет перед судом по обвинению в умышленном поджоге автомобиля нового бойфренда своей бывшей жены, а также трех соседних машин. Инцидент произошел в Краснокамске на почве личной неприязни и ревности. 47-летний мужчина не смог смириться с тем, что его экс-супруга вступила в новые отношения.

«Обвиняемый заранее приобрел канистру с бензином и поджег автомобиль марки Mitsubishi, принадлежащий бойфренду бывшей жены, во дворе дома на улице Энтузиастов. В результате возгорания огонь быстро распространился на три припаркованных рядом автомобиля. В итоге два транспортных средства полностью уничтожены огнем, еще два получили значительные повреждения. Владельцы сгоревших автомобилей оценили ущерб примерно в 2 млн рублей каждый, серьезные материальные потери понесли и собственники других машин», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в telegram-канале. 

В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудники полиции установили личность поджигателя и задержали его. Следствие собрало все необходимые доказательства и передало материалы уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 167 УК РФ, в суд для рассмотрения по существу. На данный момент обвиняемый находится под подпиской о невыезде и обязательстве о надлежащем поведении.

