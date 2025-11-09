«Делают рейтинги на психически больных»: Гоген Солнцев раскритиковал шоу о звездах в рехабе
Гоген призывает обратить внимание и на других звезд с зависимостями
Фото: instagram / solntcev (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Шоумен Гоген Солнцев скептически отнесся к идее отправить на лечение звезд российского шоу-бизнеса. Речь идет о планирующемся социальном реалити-шоу «Звезды под капельницей» на канале «Пятница», в котором примут участие знаменитости с теми или иными зависимостями. В разговоре с URA.RU Гоген заявил: негоже делать рейтинг на больных людях.
«Жаль, что на психически больных людях кто-то думает, что можно сделать рейтинг... Но этих горбатых только могила исправит», — отмечает Гоген.
Шоумен считает, что проблема зависимостей в шоу-бизнесе, к сожалению, не ограничивается конкретным узким кругом звездных персон. В шоу заявлены Анастасия Волочкова, Рома Желудь, Маша Малиновская, Никита Джигурда и другие. Гоген считает, что отправить на действительно действенное лечение нужно многих публичных персон.
«У нас половина шоу-биза на принудительно-карательном лечении должна находиться! Начнем от Розы Сябитовой с ее маниакальной нимфоманией, до аптечной наркоманки — Даны Борисовой. Всех в лечебницу!» — заключил Солнцев.
Шоу обещает поставить на путь истины и здоровья, однако получится ли это, узнаем уже после первого эфира 14 ноября. В разговоре с URA.RU Анастасия Волочкова заинтриговала и сказала, что поделится любопытными подробностями о проекте.
