«Делают рейтинги на психически больных»: Гоген Солнцев раскритиковал шоу о звездах в рехабе

Шоумен Гоген Солнцев скептически отнесся к идее отправить на лечение звезд российского шоу-бизнеса. Речь идет о планирующемся социальном реалити-шоу «Звезды под капельницей» на канале «Пятница», в котором примут участие знаменитости с теми или иными зависимостями. В разговоре с URA.RU Гоген заявил: негоже делать рейтинг на больных людях.

«Жаль, что на психически больных людях кто-то думает, что можно сделать рейтинг... Но этих горбатых только могила исправит», — отмечает Гоген.

Шоумен считает, что проблема зависимостей в шоу-бизнесе, к сожалению, не ограничивается конкретным узким кругом звездных персон. В шоу заявлены Анастасия Волочкова, Рома Желудь, Маша Малиновская, Никита Джигурда и другие. Гоген считает, что отправить на действительно действенное лечение нужно многих публичных персон.

«У нас половина шоу-биза на принудительно-карательном лечении должна находиться! Начнем от Розы Сябитовой с ее маниакальной нимфоманией, до аптечной наркоманки — Даны Борисовой. Всех в лечебницу!» — заключил Солнцев.